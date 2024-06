Tallinna sadama kohtuasja venimine on muude negatiivsete tagajärgede kõrval andnud täiendavat hoogu kunagi Villu Reiljani ja tema järel EKRE toetatud arvamusele, et kusagil struktuurides on kallutatud jõud, kirjutab Jaan Ginter, TÜ kriminoloogia professor.