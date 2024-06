NÄDALA NÄGU Jaak Raie ja tema meeskond reetsid roboteile inimesed

Mõnda aega on arutatud selle üle, kuidas ja mis asjaoludel masinad inimeste üle võimu võtma hakkavad. Selle eest on hoiatatud, seda on teinud ka Skype‘i üks loojatest Jaan Tallinn. Täpsemat viisi, kuidas see välja nägema hakkab, pole siiani kirjeldatud. Terminaatori või Matrixi stiilis masinate mässu me pigem nägema ei hakka. Mistahes tehnoloogia nõrgimaks lüliks on alati inimene. Ühelt poolt teame, et Hiina nukumeistrid on seksbottidele – naudingut pakkuvatele robotitele – sisse monteerinud mesijuttu rääkiva tehisaru. See on üks inimese tagauks – seks.