VANDEADVOKAAT Eesti kriminaalprotsess kui lõputu küünlapäev

Tallinna Sadama kriminaalasja, mille alguspunkt on aastas 2015 ning vahefiniš maakohtu otsuse näol saabus 2024, võib ilma kahtlusteta nimetada lõputuks küünlapäevaks (Harold Ramise 1993. a. komöödia «Lõputu küünlapäev», kus ilmateadustaja Phil märkab järgmisel hommikul ärgates oma suureks üllatuseks, et kõik eelmisel päeval toimunu kordub uuesti).

Kriminaalmenetlus on iga ühiskonna loomulik osa. Aga tänases Eesti kriminaalmenetluses ei ole probleemiks mitte see, et keegi mõistetakse õigeks või lõpetatakse menetlus aegumise tõttu, vaid hoopis see, et kriminaalmenetlused on kujunenud süüdistatavate jaoks sõna otseses mõttes lõputuks küünlapäevaks!