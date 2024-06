Ylle Rajasaar Parimad aastad 50+ naise elus: mañana

Et olla faktitäpne, elan kuuekümnendate keskpaika ehk olen 55, kolmandat korda lahutatud, kahe täiskasvanud poja ja ühe teismelise tütre ema. Kaalunumbri olen viimase pooleteise aasta läbi- ja üleelamiste käigus enam-vähem normi saanud, vaimne tervis on nüüdseks parem, kui see on olnud aastaid. Magan sügavalt ja kaua, söön hästi ning siis kui kõht tühjaks läheb, töötan täpselt nii palju kui jaksan. Olen õppinud maha märkima selgeid piire ning ütlema «ei».