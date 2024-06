«Mind ennast häirib kõige enam väärarusaam, et sõltlasteks peetakse ainult neid inimesi, kes on juba ühiskonnast välja langenud, näiteks kodutud. Need on vaid väike osa nii-öelda viimase staadiumi sõltlasi,» märgib dr Teelia Rolko, Tartu Ülikooli kliinikumi psühhiaatriakliiniku sõltuvushäirete keskuse juht. Paljud sõltlased on pereinimesed, kelle probleem tihti esmapilgul välja ei paista.