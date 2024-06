AK Fookus Suureks kurja juureks on küsimus: «A miks sa ei võta?»

«Pikaaegse töökogemuse käigus ei ole ma veel kohanud kedagi, kes oleks alustanud alkoholi tarbimist läbimõeldud plaaniga areneda mõne aastaga alkohoolikuks. Kõik tänased liigtarbijad on end mingil hetkel avastanud sellest seisundist,» nendib Confido psühholoog Lauri Pihkva, kes on olnud ligi paarkümmend aastat keskendunud sõltuvushäiretega inimeste nõustamisele.

Kui koidab ka arusaam, et alkoholikurat heidab elu üle varju, ei kiirustata Pihkva hinnangul ka sageli selle teadmise tekkides muutusi tegema, vaid jäädakse veel pikaks ajaks justkui ootele, et mis saab. «Hea oleks ikkagi kohe tegutsema hakata, enne kui kahjud suurenevad. Kui istud oma koduhoovis ja märkad, et aknast tõuseb suitsu, siis sa ju ei jää ootama, kuni leegid katuseni tõusevad, vaid lähed kohe ja vaatad, kas saad seal oma jõududega kustutustööd tehtud, ja vajadusel helistad päästeametisse,» julgustab Pihkva sama suhtumist rakendama ka alkoholi puhul.