JUHTKIRI Tühi vaimu närimine

Kohtuasi kestis üheksa aastat ning kuna kohus leidis, et süüdistatavad ei tegutsenud ametiisikutena, kvalifitseeriti nende tegevus altkäemaksu andmiseks ja vahendamiseks erasektoris, mis on teise astme kuritegudena tänaseks aegunud. Lisaks hüvitas kohus kohtualustele kriminaalmenetlusega seotud kulusid summas 1,26 miljonit eurot ning süüteomenetlusega seotud kulusid summas üle 98 000 euro.

See on meie kõigi raha, kes me oleme maksumaksjad. Seetõttu küsib Postimees: kas kuidagi kiiremini poleks saanud? Kas odavamalt poleks saanud? Kohtuotsus pole küll veel jõustunud ning protsess võib jätkuda ja muutuda järgmistes kohtuastmetes, ent murelikke küsimusi on põhjust küsida siiski.

Loomulikult on õigusriigil omad protseduurid ja õigusemõistmine ongi kulukas. Kuid kohus on koht, millest ühiskond eeldab, et seal mõistetakse õigust ja mõistliku aja jooksul. Praegu pole meil aga õigupoolest kumbagi ning mis siin salata, tegemist pole ühekordse juhtumiga. Postimees on varemgi juhtinud tähelepanu Eesti kohtusüsteemi kitsaskohtadele: menetlused on aeglased, ebaefektiivsed ja seeläbi kulukad.

Meil on vaja avalikku debatti, kuidas Eesti kohtusüsteemi reformida ja efektiivsemaks muuta.