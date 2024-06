Me kõik teame, et vananemine hästi ei lõpe. Vananemine on aga ainuke protsess, mis lõppu edasi lükkab. Pikas perspektiivis kaalub lõpu edasi lükkumine üles kõik vananemisega kaasnevad ebameeldivused. Näib, et mida pikemas väljavaates, seda enam, sest inimesed, väheste eranditega, on nõus järjest raskemaks muutuvat aastatekoormat kandma nii kaua kui võimalik.