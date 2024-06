KERT KASK Tööandjate makstav sporditoetus võiks laieneda ka kultuuri nautimisele

Keerulistel aegadel on vaja kultuuri rohkem kui varem, see hoiab vaimu erksa ja aitab elu tasakaalus hoida. Samamoodi nagu sport. Tööandjale maksuvabaks tehtud sporditoetuse laiendamine kultuurile annaks riigi poolt signaali, et füüsilise tervise kõrval on oluline ka vaimne heaolu, samuti võimaldaks see kultuuril areneda ilma, et see valdkond peaks, käsi pikas, pidevalt riigilt raha juurde küsima.