MIHKEL KUNNUS Leiutati võimas vahend ärevuse ja häbitunde vastu

Teadupärast on meie paljude tervisehädade üheks põhjuseks mingi organi või funktsiooni üle- või alatalitus ning leevenduseks on siis just nimelt talituse reguleerimine, mitte organi või funktsiooni eemaldamine. Valutunne on hädavajalik funktsioon, mis annab organismi kahjustumisest märku, aga krooniline valu on piinav haigusseisund, kus see hädavajalik funktsioon on (põhjuseta) käivitunud ja enam välja ei lülitu. Paljude vaimse tervise hädadega on lood sarnased (vt Randolp Nesse «Hea põhjus tunda end halvasti. Pilk evolutsioonilise psühhiaatria eesliinile», e.k 2020).