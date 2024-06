Maarja Pild Üheksa aastat maakohtu lahendini ja aegumine – kerge pääsemine kohtupingist?

Tsiviilasjades tõeliselt venivale menetlusele lõpu tegemiseks head hooba polegi.

Kui otsus paika jääb, siis ei saa väita, et menetlusalused isikud oleks ka aegumise osas pääsenud kergelt. Aastaid on protsessi võtmefiguurid kandnud «kahtlustatava» või «süüdistatava» silti, istungitel on kohal meedia, kes teeb fotosid ja vahendab avalikel istungitel toiminut ajalehtede veergudel. Ehk venitamine ei ole lõpuks ei riigi ega süüdlase pingis oleva isiku huvides. Pidev protsessimine vajab kõigilt terasest närve, võtab aega ning ressursse – sellest ei võida lõpuks keegi. Ilmselt ka hilisem hüvitis, kui see üldse õnnestub saada, ei korva kaotatud aastaid ja läbielatud hetki.

Tsiviilasja venimine kohtualusest kostjat üldse ei aita

Seejuures on asja aegumine omane just venivale kriminaalasjale. Ühel hetkel on asi kestnud sedavõrd palju aastaid, et kriminaalõigus näeb ette asjas menetluse lõpetamise. Samal ajal on menetluses hulk tsiviilasju, kus ei ole maakohtu lahendini jõutud viis ja enam aastat. Rahulolematu on nii kohtusse pöördunud hageja, kes otsust ei ole saanud, kui ka ära vaevatud kostja, keda aastaid väntsutatud on. Tsiviilasjades tõeliselt venivale menetlusele lõpu tegemiseks aga head hooba polegi.

Kui asi kestab aastaid ja aastaid, on isikul võimalik pöörduda ka Euroopa Inimõiguste Kohtusse protsessi ajakulu ja üleelamiste eest riigilt kompensatsiooni küsimiseks – kuid kas kohtus solgutatul on enam jaksu veel üks menetlus ette võtta, on juba omaette küsimus. Keeruline on seega lugeda aegumist kergeks pääsemiseks kohtuasjast – kannatajaks on nii riigi rahakott kui ka lõpuks isegi kohtualused.