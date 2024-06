MARE ROOSILEHT Haridussüsteem peab koolitama välja uue põlvkonna spetsialistid

Kujutage ette maailma, kus kõik ettevõtted ja organisatsioonid toimivad keskkonnale sõbralikult ja ringmajanduse põhimõtteid järgides. Kas olete mõelnud, et igaüks meist võib olla osa sellest muutusest, aidates luua paremat ja jätkusuutlikumat tulevikku. See pole utoopia, vaid saavutatav eesmärk, kui koolitada piisavalt spetsialiste, kes inspireerivad ja viivad ellu positiivseid muutusi, et kujundada keskkond, millest me kõik unistame.