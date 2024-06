RAINER SAKS Putin proovib uuest mobilisatsioonist mööda hiilida Põhja-Korea abiga

Lõuna-Korea telekanal TV Chosun teatas, et Põhja-Korea kavatseb saata insenertehnilised väed Ukraina okupeeritud aladele, et ametliku versiooni kohaselt osaleda seal taastamistöödel. Hetkel veel on võimatu hinnata selle uudise usaldusväärsust, kuid see tundub täiesti võimalik, kirjutab julgeoleku ekspert Rainer Saks.