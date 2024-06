Sõnumitega on selline lugu, et nende kinnistamiseks tuleb neid korrata. Seda esiteks. Ja teiseks: kui midagi väikse ajavahe järel uuesti öelda, hajutab see võimaliku kahtluse, et esimesel korral võis olla tegemist hetkeemotsiooni ajel väljendatud uitmõttega, ning tõestab, et öeldu väljendab läbimõeldud tegevusplaani, kirjutab Postimehe vanemtoimetaja Priit Pullerits.