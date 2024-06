JUHTKIRI Osava peaministri võit

Veenda aga tuleb. Umbes kuu pärast Rutte ametisseasumist selgub USA uus president. Kui selleks valitakse Donald Trump, siis pole ei Saksamaal ega Itaalial pääsu kaitsekulutuste suurendamisest. Trump on öelnud, et USA kaitseb neid, kes selle eest maksavad. Diplomaatiliselt tahumatus jutus on iva ning Mark Rutte ei ole rutanud Trumpi hukka mõistma. On teada, et nende suhted on head ning seega loodetakse Euroopas koguni, et Rutte on iselaadne «Trumpi-lausuja», kes oskab vajadusel temaga asju ajada. Ka Trump on öelnud: «Mulle meeldib see mees.»