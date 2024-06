JAANUS NURMOJA Eestis võiks olla ühe lapse ülalpidamiskuludega võrdne kodanikupalk

Arvatavasti on neil õigus, kui väidavad, et «majanduslik ja sotsiaalne ebavõrdsus Eestis ei ole kunagi olnud nii suur kui nüüd, 21. sajandi alguses» ning ei muud kui püstist pöialt tuleb näidata avaldusele, et «rahvuslaste ja konservatiividena rahvustervikluse eest seistes peame solidaarselt hoolitsema kõikide ühiskonnakihtide eest.»

Kuid ebavõrdsust täielikult demoniseerida siiski ei maksaks, sest teatud tingimustel võib see olla isegi hea. Mis tingimustel? Esiteks kindlasti siis, kui see tähendab, et kui sa mingit tulu teenid, siis su netosissetulek igal juhul suureneb, võrreldes olukorraga, kui sa seda tulu ei teeni. Teiseks aga juhul, kui ebavõrdsuse ühes otsas ei ole vaesust ning ühiskonnast puudub nähtus nimega «abivajaja» (seda mõistagi rahalises mõttes). Muutugu rikkad pealegi veel rikkamaks ja venigu ebavõrdsus kui suureks tahes – vaesust see kellelegi kaasa ei too.