GERRY KONNOV Süüa tahaks küll, aga juua tahaks ka!

Jaanipäevajärgselt eeldab üldjuhul lugeja sellise pealkirja peale alkoholi liigtarbimise temaatilist artiklit. Tunnistan, et see on Eestis samuti probleem, kuid hetkel on siiski teemaks toidujulgeolekuga samaväärne joogivee teema, kirjutab Gerry Konnov, Isamaa juhatuse liige.