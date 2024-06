ERKKI BAHOVSKI Kas hakkan autosse invalifti ehitama?

Mina olen just selline inimene. Autot ma pole pidanud ümber ehitama, küll aga muretsema piisavalt kõrge sõiduriista, et sealt edukalt välja saata. Uskuge, ma ostaks endale väiksema auto (või rendiks seda suvekuudel), kui ma terve oleksin.

Mis ma siis nüüd peale hakkan? Lasen ehitada autosse invalifti ja kaldtee, et automaksust pääseda? Kardetavasti on säärane investeering aga kokkuvõttes kallim kui automaks. Ainus lootus on, et riigikogu võtab äkki aru pähe ja mõtleb enne, kui hakkab uuesti automaksu eelnõu menetlema.