MARTIN TIKK Narvas sündmuse korraldamine nõuab julgust

On rõõm näha, kuidas kohalik kogukond järk-järgult iga-aastaste üritustega ja väliskülalistega harjub. Tuntumatel suurüritustel, nagu Station Narva, Narva ooperipäevad, Narva maitsed, Narva jooks koos linnapäevadega, on näha, et kui esialgu on osavõtjate seas enam külalisi kaugemalt, siis mõne aasta möödudes võtavad ka kohalikud uued traditsioonid omaks.