RAINER SAKS Vene tagalas võivad peagi hakata askeldama Põhja-Korea sõdurid

USA kaitseministeeriumi esindaja vihjas ajakirjanike briifingu ajal, et Põhja-Korea võib saata sõdureid võitlema Vene armee koosseisus. Sellel teemal on spekuleeritud varemgi, aga pigem on oletatud, et neid võidaks kasutada tööjõuna mahukates tegevustes tagalas, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.