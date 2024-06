Tüütu patroneerimine, suurema pildi puudumine, puuduv mõjude analüüs ja süsteemne pikaajaline tegevusetus. Tulemus on seega täiesti oodatav. Ainult et selle hinnaks on aasta jagu raisatud aega ja ressurssi ehk tegelikult võimalusi, kirjutab Evelyn Sepp, Erakond Eestimaa Rohelised kaasjuht.