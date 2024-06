Samuti soovivad sotsiaaldemokraadid kohtuda puuetega inimeste esindusorganisatsioonidega, et nendega uues olukorras veelkord nõu pidada. Tõstatasime puuetega inimeste ja maapiirkondade elanike liikuvuse küsimuse kohe, kui automaksu arutelud algasid. Arusaadavalt on meie ühiskonnas palju inimesi, kelle jaoks sõiduauto omamine pole mugavusvalik, vaid vältimatu vajadus.

Koalitsioonis saavutatud kokkuleppe järgi vabastati mootorsõidukimaksust muu hulgas need mootorsõidukid, mis on spetsiaalselt ümber ehitatud või kohandatud puuetega inimeste transpordiks või puuetega inimestele kasutamiseks. Samuti lepiti kokku puuetega inimeste sotsiaaltoetuste tõusus, et laiemalt kaasnevaid kulusid kompenseerida.