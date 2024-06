ISAMAA AUTOMAKSUST President mõistab demokraatia võimu

Isamaa on automaksule tõsiselt vastu. Pildil nende pikett eelmisel nädalal superministeeriumi hoone juures eesotsas riigikogu liikme Riina ­Solmaniga (esiplaanil).

Presidendi otsus jätta automaks välja kuulutamata on edu lahingus, kus ühel poolel on kolm koalitsioonierakonda ja teisel pool Eesti inimesed, kirjutab erakond Isamaa aseesimees Riina Solman.