ERKKI KOORT Putini taktikaline edu toob talle tavaliselt strateegilise kaotuse

Moskoovia valitseja Putin otsustas sõita külla oma mõttekaaslasele Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis, tugevdamaks suhteid, uuendamaks lepinguid, kuid eelkõige kindlustamaks relvatarnete jätkumise sellest paariariigist. Selle kõige juures unustati ilmselt ära, et majanduslikuks suurjõuks on hoopis poolsaare lõunatipus asuv Korea Vabariik. Lõuna-Korea on ka juba pahameelt väljendanud, Venemaa saadiku vaibale kutsunud ning pole võimatu, et Venemaa arutu lähenemine Põhja-Koreale tähendab Souli otsest sõjalist toetust Ukrainale.