KESKERAKOND AUTOMAKSUST Kiirkorras vastuvõetud automaks kubiseb puudustest

Täna tuleb tunnistada, et Toompea koalitsioon ei suuda mitte ainult adekvaatset majandusprogrammi välja töötada, vaid ka tagada kvaliteetset seadusloomet. Keskerakond pöördus juba märtsis president Alar Karise poole õigusanalüüsiga, mis väga selgelt tõi välja automaksuseaduse vastuolud põhiseadusega. Muuhulgas oli analüüsis välja toodud, et eelnõu kohaselt saavad puuetega inimesed maksuvabastust üksnes nende sõidukite puhul, mis on spetsiaalselt ümber ehitatud.