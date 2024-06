Täpemalt sattusin nende nelja päeva jooksul Otepää külje all roheliste kuplite ja järvesina keskel suurepärast Itaalia toitu pakkuvasse külamajja Vidrike, ülikoolilõpetamiste elevuses Tartusse, Mooste uhkesse mõisakompleksi Põlvamaal, Võrus Tamula rannapromenaadil värskelt avatud mõnusasse uude rannabaari, suvepealinna Pärnusse, kus õhk oli magus ja pärnad tilkusid mett, oma lapsepõlvesuvede Muhu saarele, kus Lõunaranna sadama samuti tuttuude lihtsasse ja sõbralikku kalarestosse saabus muudkui uusi autotäisi rahvast, ning lõpuks veel Haapsallu, kus tundus, et kõigil on aega, et istuda peatänava mõnusates kohvikutes, ehkki vähemalt ühes neist maksis koogilõik 7.90.