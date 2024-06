URMAS REINSALU Nüüd on valitsusel viimane võimalus oma täiesti ebavajalikust automaksu projektist taganeda

Isamaa kogus 20000 allkirja pöördumisele, et president jätaks automaksu välja kuulutamata. Esitasime oma argumendina muuhulgas ka presidendi viidatud probleemi seoses puuetega inimestega. Oli ka rida muid sisulisi probleeme, kuid tegelik põhjus sellest maksust nüüd, viimasel hetkel loobuda, on sisuline: see maks koormab inimesi ja majandust ebamõistlikult.