VOLDEMAR TOMUSK Tehisaru külvab maailma keskpärasust

Teadusmaailmas, nagu näiteks ameeriklaste The Chronicle of Higher Education, on aastate jooksul teadustatud, varastatakse kõike – teksti, mõtteid ning ka ideesid väliselt rahastatavateks teadusprojektideks. Kunstaru on siingi loonud uusi võimalusi, kirjutab filosoof Voldemar Tomusk.