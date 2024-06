SIRJE SOOSALU Kas äsjane Tartu laulupidu oli vaid teleprojekt?

Laulupidu on alati olnud meile kõigile midagi erilist, see on pidu, mis haarab kogu rahvast, aga seda teavad kõik niigi. Ka see pidu oli tore ja emotsionaalne, kuid mõned asjad jäid siiski hinge kriipima, kirjutab Tartus toimunud laulupeost «Õnn ja rõõm» veteran-koorilaulja Sirje Soosalu.