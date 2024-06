RAINER SAKS Ukraina tabas Voroneži oblastis sõjaväe lennuvälja

Hiina RV president kohtus eile riigis visiidil viibiva Poola presidendiga. Kohtumisel teatas Hiina RV riigipea, et nemad otsivad Ukraina kriisile lahenduse omal moel. Paljusõnalises bürokraatlikus kõneviisis esitatud sõnavõtu võib kokku võtta lihtsalt, et Hiina positsioon Ukraina küsimuses ei ole muutunud ning hiljuti Šveitsis toimunud rahukonverentsi protsessiga nad ühineda ei kavatse. Hiina RV jätkab venemaa toetamist endisel moel.

Eilse päeva jooksul jätkus vene sotsiaalmeedia kanalites väidetava ATACMS raketi rünnaku käsitlemine Sevastopolis. Vene ametlik meedia väidab, et selle raketiga tabati rannaala, kus viibisid puhkajad ning nende hulgas on mõned hukkunud. Seda teemat on venemaa üritanud võimendada USA meedias ning kasutada ka ametlikult USAle protesti esitamiseks. Senini ei ole esitatud tegelikult mitte ühtegi tõendit, et piirkonnas toimunud plahvatuse põhjustas ATACMS rakett. Ka vene blogijad kahtlevad selles.