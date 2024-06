JUHTKIRI Kaukaasia katel keeb

Aastasadu on Venemaa üritanud Kaukaasiat oma kontrolli alla saada, kuid seda vahelduva eduga. Tšetšeenia teine sõda aastail 1999–2009 pani aluse Putini tähelennule Venemaa juhina, kuid Venemaa on panustanud Tšetšeeniasse ka tohutult ressursse. Putin, kes lubas terroristid likvideerida peldikus, peab tegelikult ikka mõtlema, kas ta suudab Kaukaasiat raudse rusikaga valitseda. Nii, nagu ta lootis seda teha Ukrainas.

Islamiterrorismi tugevnemine Venemaal tekitab Eestile ja lääneliitlastele keerulise olukorra. Ühest küljest on tervitatav Venemaa nõrgenemine ja suutmatus oma territooriumil korda luua, kuid teisest küljest annab Venemaa nõrkus islamiterrorismi ohjeldada positiivse tõuke ka islamiterroristidele. Viimased võivad edu korral Venemaal proovida rünnakuid korraldada ka Euroopas, kus seda on paraku varemgi juhtunud. Terrorirünnakud on aga vesi igasugustele äärmuslastele, kes üritavad terrorismiga võitlemise sildi all tihendada sõprussuhteid Venemaaga.