Tartu Ülikool ja iseäranis siinne humanitaarteaduskond, kus kõrghariduse omandamise esimene samm nüüd tõepoolest lõplikult tehtud on, on väga eriline koht. Põhjus on imelihtne – tarkust, mis on tänapäeval kohati muutumas kaduvaks väärtuseks, peetakse siin ikka veel kõrgelt au sees.