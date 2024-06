Meil, EKRE toonastel liikmetel, oli valmis oma loetelu, missuguseid muudatusi tuleks taktikas teha. Toonitan: taktikas, mitte eesmärkides. Need nn demokraatliku bloki pakutud muudatused sõnastasime kolmes rühmas. Esiteks põhikirjapärane juhtimine. Nimelt on põhikirjas ette nähtud, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna igapäevategevust juhib ja erakonda esindab juhatus. Teiseks leidsime, et erakond vajab tõenduspõhist strateegilist planeerimist ning taktika kavandamist, kriitilist analüüsi ja keskendumist rahvuskonservatiivse aatesuuna jaoks olulistele teemadele. Ning kolmandaks arvasime, et vajame viisakat poliitilist stiili, aga seejuures poliitilises sisus mööndusi tegemata ja otseütlemisest loobumata. Nüüd on nendest saanud uue kujuneva erakonna juhtimispõhimõtete raamid.