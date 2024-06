RAINER SAKS Ukrainlasi ei ole võimalik enam tuumarelva kasutamisega hirmutada

Dagestani kohalikud võimud teatasid, et lahingutes sai surma kuus võitlejat ning 15 politseinikku ja mõned tavakodanikud. Nende hulgas on vähemalt üks õigeusu kiriku rünnakus hukkunud preester. Dagestanis on islamistide rünnakud sagedased ning ka seekordne rünnak näib olevat mõne sellise rühmituse korraldatud. Kokkulangevus Prigožini mässu aastapäevaga on ilmselt juhuslik.

Ukraina sõjaväeluure (GUR) ülem kindral Budanov on andnud intervjuu väljaandele The Philadelphia Inquirer. Tema sõnul töötab Ukraina armee selle nimel, et lõigata läbi Vene armee logistika Krimmi ja peatada poolsaare sõjaline varustamine. Kindral on kindel, et Krimmi kaotamise korral ei kasuta Venemaa vastuseks taktikalist tuumarelva. Kindral välistab sellise võimaluse peamiselt sõjalisest loogikast lähtudes, kuna Vene armeel puuduvad sihtmärgid, mida tuumarelvaga rünnata.