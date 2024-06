ERKKI BAHOVSKI Jaaniks saartele? Miks mitte

Jaaniaskeldustes meenus paari aasta tagune pealt kuuldud vestlus Muhus Liiva poe ees, kus ühe muhulase sõnul tuleks mandriinimestele selgeks teha, et jaanipäeva saab pidada ka mandril. Tegelikult ju saabki ja peetaksegi – kui kuulata kasvõi raadiost jaanitulede reklaami, jääb mulje, et ainult mandril see suur jaanitrall käibki.

Ometi on jaanipäeva aegu nii Virtsus kui ka Kuivastus hiiglaslikud praamijärjekorrad. Tõsi, aasta-aastalt on need muutunud väiksemaks (sel reedel polnud kella viie ajal Virtsus peaaegu üldse järjekorda) ja on esinenud ka olukordi, kus jaanipäeva praamisaba pole olnud sugugi aasta pikim, tung Saaremaa ooperipäevadele või mingile muule saarte üritusele võib jaanipäeva oma isegi ületada.