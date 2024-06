ALAR KARIS Vajadusel hävitame Eestit ründava vastase juba tema tagalas

Investeering kaitsevõimesse on investeering rahulikku tulevikku ja see ei tohi olla liiga sõltuv sellest, kui hästi meil parajasti läheb või millised on poliitilised tõmbetuuled. Parem kaitsevõime teenib meid kõiki, seepärast tehkem need vajalikud otsused nüüd ära.

Annan teile täna meie võidutule, et see ka seekord igas maakonnas tähistaks eredalt seda kaitsetahet, mis on sügavalt meie loomuses. Kandku see endas sõnumit, et Eesti ei murdu mitte kunagi. Et me kaitseme oma vabadust – koos liitlastega – ühtmoodi nii Tallinnas ja saartel, Värskas ja Vastseliinas kui ka Narvas ja Vasknarvas. Et me kaitseme seda ka Ukrainas ja vajadusel kaugemalgi. Nõnda võib meie võidutuli olla kõikide vabaduse kaitsjate ja vabaduse poole püüdlejate võidutuli.