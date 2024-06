Ester Šank Peenhäälestajate parteilt pole reformiideid loota

Põhikooli õpilased arutlesid ühes tunnis tõsiselt asjade üle, mis vajaksid Eestis muutmist. Kui nende arvamused ühisnimetaja alla kokku võtta, siis leidsid 14–15-aastased noored, et vajalike muutuste saavutamiseks tuleb esmalt muuta valitsust. Kui ma nüüd järeldaks, et isegi laps saab aru, et miski on mäda Eesti riigis, siis kõlaks see laste halvustamisena.

Tegelikult tavatseb keskmine poliitik halvustada valijat, arvates tema kohta, et sel on haugi mälu. Nii et iga nelja aasta tagant komistataksegi ühe ja sama reha ehk petlike valimislubaduste otsa. Kuni «Oops! She did it again!» ja juba ongi valijal hilja kahetseda. Oma mugavustsoonis looviv poliitik tuleb aga kõigest läbi midagi kahetsemata, sest ega tal võta tükki küljest rahva tagantjärele tarkus, et suuga tehti suur linn ja käega mitte kärbsepesagi.