Jana Holmar Insenerid aitavad Eesti arstidel päästa elusid ja säästa raha

Hiljuti avaldatud EMORi uuring näitas, et IKT valdkonna kõrval on noorte seas populaarseks muutunud ka tervise õppesuund. Muutuvas maailmas nähakse nii inimese tervist kui ka tervisemuresid laiemas kontekstis – tervis koosneb füsioloogilise, vaimse ja sotsiaalse tervise komponentidest. Seega on vägagi loogiline, et inimese terviseteekonda ei toeta ainult meditsiinipersonal, vaid laiem hulk spetsialiste.