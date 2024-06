105 aastat tagasi võitsid Eesti ja Läti üksused siin Cēsise ehk Võnnu all Landeswehri väge, meie ühist vaenlast, ja lõid ta taganema. See võit andis Eestile võimaluse koondada kõik oma jõud idarindele, mis lõpuks tõigi meile rahu ja rahvusvahelise tunnustuse.

Eesti ja Läti vabadussõjas oli mitmeid kriitilisi hetki. Kõrvalt vaadates võis tunduda, et pole lootustki rinnet hoida või see laguneski korraks ja meie ümber valitses üldine kahtlus, et ega Eesti suuda Venemaale vastu seista. Aga meil oli enda tugevus ja õnneks tuli ka liitlaste tugi.