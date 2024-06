Peeter Tali Eesti kaitsevägi täidab olulise võimelünga

Liikursuurtükkide Caesar pataljon täidab ühe võimelünga Eesti diviisi lahingurivistuses ja annab diviisile juurde ühe olulise võimaldaja või siis toetaja. Taktikalistel manööverüksustel, nagu näiteks pataljon, brigaad ja diviis, on reeglina integreeritud kaudtuletoetusüksus. Brigaadide tasemel on see tavaliselt suurtükiväepataljon ja pataljonil 120 mm miinipildujapatarei.