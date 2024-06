Kaitseminister Pevkur on selgitanud, et Eestil on laskemoona ostuks vaja raha juurde ja selles pole mingit kahtlust, kuid kaitseväe juhataja Martin Herem esitas oma ettepaneku alles 1. juunil ning kohtumine on olnud nii kaitseväe juhataja, tema asetäitja kui ka ministeeriumi kantsleriga.

Kalendrid on kõigil suhteliselt täis ning ei saa ju kujutada ette, et saabub ettepanek ja minister tormab sellega kohe valitsusse, ilma et oleks seda kellegagi arutanud. Väidetavalt oli probleem aga ammu teada, nagu kirjutas Ülle Harju 15. juuni Postimehes. «Tegelikult oli valitsus Eesti kaitsmiseks hädavajaliku laskemoonavaru soetamise murest teadlik üle poole aasta. Mingit otsust pole valitsus aga veel teinud. Aur on kulunud ära vaidlustele maksutõusude ja kärbete üle.» Artiklist selgub, et kantsler Salm ja Herem tõid probleemi avalikkuse ette juba 27. novembril Vikerraadio saates «Vikertund».