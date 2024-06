JUHTKIRI Kõigel on piir

Näiteks võis hiljuti uudistest lugeda, kuidas Põhja-Korea saadab Lõuna-Koreasse prahi ja väljeheidetega täidetud õhupalle. Nüüd on teisele poole Narva jõge kerkinud suur venelaste õhupall. Tõenäoliselt ei ole see veel väljaheiteid täis, kuid me peame olema valmis selleks, et varsti võib-olla juba on. Piirijärjekord Narva sillal võib olla alles eelmäng.

Me oleme teinud ennast ise haavatavaks, kui me juba novembris koos Soomega piiri ei sulgenud. Veebruaris, kui Venemaa Narvas sõidukitele piiri sulges, tsiteerisime oma juhtkirjas siseminister Lauri Läänemetsa (SDE): «Mida vähem liiklust Eesti ja Venemaa vahel, seda parem.»

See kehtib endiselt, kuid me näeme, kui raske on poliitikutel mõne piiripunkti sulgemist soovitada. Kohe tekib äritegelaste ja kohalike omavalitsuste vastuseis. Koidula piiripunkti ei saavat sulgeda, sest Petseri venelased käivad Setomaal tööl, ja Narva piiripunkti ei saavat sulgeda, sest Narva venelased käivad Jaanilinnas tööl. Ja Lux Expressi bussid pidavat sõitma Venemaa vahet, sest muidu läheks see äri lätlastele.

Reedene otsus piir nädalavahetuseks kinni panna on õigeaegne ja hea vastus. Aga kui trollimine ikka ei lõppe, siis tuleb piir üldse kinni panna ja kogu lugu.