ERKKI KOORT Venemaa teeb samuti ettevalmistusi võidupüha paraadiks Narvas

Piiripunkt on autoliiklusele suletud, mis tähendab, et bussiettevõtted toovad inimesed Narva, need ületavad piiri jalgsi ning Jaanilinnast korjab teine buss reisijad peale. Esimene asi, mida teha tuleks, on keelata bussiettevõtetel reisijate juurde toomine. Ettevõtted teavad, et inimesed ei pääse üle ning lõpuks tuleb omavalitsusel ning riigil tegeleda pealesurutud sotsiaalküsimuste, mitte pidupäevaga.