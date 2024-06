Anne Kahru Me peame rääkima ühekordsest plastikust

Plastik on vaieldamatult imematerjal – kui vaadata kasvõi digikanalitest vajalike vidinate valmistamise õpetusi kodustes tingimustes, on tooraineks väga sageli plastikpudelid, – torud või muu säärane. Tõepoolest, plastik on kerge, tugev, vastupidav ning odav ja seda on lihtne töödelda. Enamasti piisab kodusele meistrile teravast noast, kääridest ja tulemasinast. Plastiku imelised omadused on üks põhjustest, miks meie tänapäevases maailmas plastikut korraga väga palju on, seejuures seal, kus seda otseselt vaja polegi.