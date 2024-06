FARIŠTAMO ELLER Kaitsealadel tööstuslik puiduvarumine on saatuslik viga

Eesti kaitsealade lagedaks raiumist on kajastanud lisaks Eesti enda teadlastele, riigikontrollile, looduskaitsjatele ja ajakirjanikele palju ka välismaal, näiteks Hollandi ja Saksamaa uurijate poolt ja The Guardianis. Seadustikus on põhimõtted selged: kaitsealade eesmärk on kaitsta ja hoida olemasolevat loodusväärtust (metsa)ökosüsteemides ning lasta sellel (omasoodu) areneda. «Metsa uuendamine» on aga tööstusliku puiduvarumise vajadusest lähtuv utilitaarne mõiste, mille eesmärk on saada võimalikult kiiresti võimalikult suure turuväärtusega puitu. Kaitsealad aga ei ole puiduvarumise kohad, vaid loodusväärtuste hoidmise ja väärtustamise kohad.