RAINER SAKS Venemaa tegevus tõi Ukrainale uue tugeva liitlase

Võib olla kindel, et Korea Vabariik hindab oma julgeoleku olukorra täielikult ümber ning langetab sellega seoses terve rea otsuseid. Lõuna-Korea ei ole tulenevalt oma seadusandlusest tarninud relvastust Ukrainale, aga nüüd on võimalus see otsus ümber hinnata.