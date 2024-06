Eestis mõisteti süüdi järjekordne spioon. On kindel, et uus spioon pandi meie suunas tööle enne Vjatšeslav Morozovi sissekukkumist. Mida me sellest juhtumist õppida saame ning milliseid asju tähele panna, kirjutab Postimehe ja Sisekaitseakadeemia julgeolekuekspert Erkki Koort.