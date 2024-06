Nõukogude impeerium oli 1989. aasta alguseks jõudnud sügavasse kriisi. Selgunud oli tõde, mis 1940. aastal Eesti Vabariigiga oli juhtunud. Tõde, et me pole Moskvaga seaduslikus abielus. Et Eesti on õigusvastaselt okupeeritud ning meie viibimist haiges kurjuseimpeeriumis polnud demokraatlik maailm kunagi tunnustanud. Koos selle tõega hakkas võrsuma õiglustunne: saada taas vabaks ja iseseisvaks riigiks. Ent küsimus seisnes selles, mida hakata peale palja õigusega, kui tegelikkus viimasest räigelt erines?