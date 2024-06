Jüri Kuuskemaa Kuulsa kunstniku maja

Aastal 1940 avastas Tallinna linnaarhivaar Paul Johansen, et Tallinnas 1469. a sündinud ja samas 1525. a surnud Michel Sittow oli identne mitmetes Lääne-Euroopa linnades õukonnakunstnikuna tegutsenud isikuga, keda tunti kui meister Michel või Miguel, aga ka kui Zittoz jne. See uudis jäi toona toppama ülikitsasse ajaloolaste ringi, sest riigipööre ja alanud Teine maailmasõda ei soosinud muusaliste sõnumite levikut.

Alles Jaan Krossi «Neli monoloogi Püha Jüri asjus» teavitasid laiemat Eesti avalikkust sellest, et meie linnast on võrsunud üks keskaegse kunsti suurkuju. Sai võimalikuks, et Tallinna linnavalitsus tellis 1982. a kujur Jaak Soansilt pronksist mälestustahvli majale Rataskaevu tänav 22, kus Michel Sittow veetis võõrsilt naasnuna oma viimased eluaastad. Mälestustahvel jätab salapärase mulje, kuna baretiga mehe nägu on varjatud selle ees istuvast putost pintsliga.