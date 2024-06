Praegune koalitsiooni tegutsemine ei ole siiamaani suutnud rahvasse usaldust süstida. Kui probleemid riigirahanduses on olnud juba avalikkuse ees pikemat aega, siis hiljuti lahvatanud skandaal laskemoona ümber on niigi rahva silmis usalduspankrotis olevale valitsusele hoop, millest see valitsus ei ole võimeline ennast terveks ravima.

Kõik teemad, millega Eesti valitsus saaks positiivselt silma paista, on tänaseks päevaks ennast ammendanud. Alguses oli selleks korras riigirahandus, kuid rahandusministri suutmatus leida lahendusi eelarveseisu parandamiseks on jätnud rahandusminister Mart Võrkalevast jõuetu ja pehme ministri mulje, kes tegelikult ei too ühiskonnale usku, et rahandus võiks Eestis üldse kunagi korda saada.